Ravenna FC riammesso in serie C. Il consiglio Federale all’unanimità accetta l’istanza giallorossa

Il Ravenna Football Club accoglie con soddisfazione l’attesa notifica di riammissione al campionato di serie C. La comunicazione giunta al termine del Consiglio Federale che conferma nel 27 settembre la data di inizio del campionato, è motivo di orgoglio per il Ravenna che nonostante una stagione sfortunata, si è fatta trovare con le carte in regola per poter mantenere la categoria che la città e i nostri tifosi meritano ampiamente.

Il Presidente Alessandro Brunelli ci tiene comunque a precisare: “Vogliamo cogliere nella conclusione positiva di questa vicenda, un segnale di incoraggiamento a non ripetere gli errori fatti in passato. Dunque con rinnovato entusiasmo e ancora più energia, siamo al lavoro per presentarci al via con una squadra che sia competitiva e in grado di dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Questo traguardo, è bene ricordarlo, significa molto anche per tutto il settore giovanile e dunque le molte famiglia che hanno una casa nel Ravenna Football Club”.

La preparazione del Ravenna FC procede a Glorie sotto la guida del tecnico Magi. Sancita di fatto la riammissione, sarà premura della società comunicare al più presto l’ufficializzazione dei nuovi arrivi, per cui le trattative sono in atto da settimane.