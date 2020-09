Ravenna. Laboratorio teatrale di Marco Martinelli per attori under 30: il 5 settembre la scadenza per la candidatura

Il Teatro delle Albe-Ravenna Teatro organizza un laboratorio teatrale per 16 attori under 30 diretto dal drammaturgo e regista Marco Martinelli e incentrato su Salmagundi, la “favola patriottica” di Martinelli recentemente ripubblicata da Editoria e Spettacolo.

Il laboratorio, che si terrà a Ravenna dal 17 al 27 settembre, vedrà la realizzazione di una “mise en espace” finale aperta al pubblico dove il testo teatrale, scritto e messo in scena nel 2004, riprenderà nuova vita. Verranno tenute in considerazione soltanto le domande che arriveranno entro e non oltre le ore 12 del 5 settembre.

Il laboratorio, che prevede un percorso tra teoria e pratica, sarà condotto da Marco Martinelli con l’assistenza di Alessandro Argnani, Laura Redaelli e Alessandro Renda (attori delle Albe che parteciperanno alla lettura scenica finale), con l’assistenza tecnica di Luca Pagliano, Fagio ed Enrico Isola, e si terrà dal 17 al 27 settembre al teatro Rasi di Ravenna.

È prevista una quota di partecipazione in acquisto di libri di Martinelli e delle Albe del valore di 100 euro, libri che si potranno acquistare al bookshop di Ravenna Teatro all’inizio del laboratorio.

Per partecipare al laboratorio occorre inviare il curriculum, una foto e un video (minimo tre minuti massimo sette) in cui “raccontarsi” e raccontare la propria passione per il teatro, all’indirizzo laboratoriosalmagundi@gmail.com

Le domande saranno visionate da Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, che procederanno poi alla selezione dei 16 attori partecipanti. Il numero limitato dei partecipanti è legato al numero delle “figure” che abitano la scena di Salmagundi.

I partecipanti dovranno avere un’età anagrafica compresa tra i 18 e i 30 anni.