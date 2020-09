I ravennati Filippo Fiorentini e Lorenzo Montanari campioni italiani inseguimento a squadre su pista categoria allievi

Il Ciclismo ravennate si conferma ai vertici nazionali. Filippo Fiorentini e Lorenzo Montanari campioni italiani inseguimento a squadre su pista categoria allievi.

Due ravennati ieri sera, 1 settembre, hanno indossato la maglia tricolore nella specialità inseguimento a squadre nella categoria allievi ai campionati italiani su pista di San Giovanni al Natisone in provincia di Udine.

Il quartetto dell’Emilia Romagna composto, oltre che da due portacolori del Pedale Azzurro Rinascita di Ravenna, Fiorentini e Montanari, da Ubaldini e Paletti, con il tempo di 3.31.574 ha battuto i quartetti della Lombardia e del Veneto rispettivamente secondi e terzi.

Grande soddisfazione per il Consorzio Ciclistico Pedale Azzurro Rinascita di Ravenna che vede confermare la maglia tricolore dell’anno passato di Lorenzo Montanari.

“Un risultato che premia gli sforzi fatti dal sodalizio ravennate in questa difficile stagione causa la pandemia da Covid 19, “sforzi-come sottolinea il Presidente della società ravennate Ivan Montanari – fatti dalle famiglie, dagli allenatori per partecipare a riunioni in pista in mezza Italia, Lanciano, San Giovanni in Natisone, Fiorenzuola e Forlì”.

Una attività, quella del Pedale Azzurro Rinascita che continuerà fino alla fine di ottobre, non solo per la categoria allievi, ma anche per le categorie Esordienti e Giovanissimi che contano complessivamente 57 atleti tesserati.