Circolo Velico Ravennate. Grand Soleil 43B Blue Sky è il nuovo Campione Italiano di Vela d’Altura in Classe Crociera

E’ il Grand Soleil 43B Blue Sky di Claudio Terrieri il nuovo Campione Italiano di Vela d’Altura in Classe Crociera. L’equipaggio portacolori del Circolo Velico Ravennate ha chiuso all’ottavo posto overall il Campionato Italiano appena concluso nelle acque di Gaeta, lasciandosi alle spalle, sul podio Crociera 0-2, Ulika, Swan 45 di Stefano Masi (CN Tecnomar) e Le Coq Hardi, X41 di Maurizio Pavesi (CRV Italia).

L’armatore Claudio Terrieri ha commentato: “E’ una grandissima soddisfazione salire per il secondo anno consecutivo sul gradino più alto del podio al Campionato Italiano. La scelta di correre in classe crociera-regata è stata premiata anche dal risultato finale, che ci vede vicinissimi in classifica a barche da regata molto performanti come ad esempio i TP52. A bordo il gruppo è stato molto coeso e questo aspetto ci ha permesso di resistere nei primi giorni dove abbiamo stentato a trovare il passo, facendo poi l’exploit nelle giornate conclusive quando siamo stati noi a dettare il ritmo alla flotta”.

Altrettanto positive le parole del tattico di Blue Sky, Stefano Cherin: “Bellissimo Campionato quello appena concluso a Gaeta: abbiamo un po’ sofferto nelle prime tre prove con vento sostenuto ma da lì abbiamo trovato il passo e con costanza siamo riusciti a centrare questa bella vittoria. Un ringraziamento a tutto l’equipaggio di Blue Sky che, nonostante la poca esperienza a bordo in questa formazione, ha da subito dimostrato di girare bene, con un’ottima sinergia di bordo”.