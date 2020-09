Domani la visita del presidente Mattarella a Ravenna apre le celebrazioni dantesche: le modifiche alla viabilità

Domani, sabato 5 settembre, in occasione della visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l’inaugurazione delle celebrazioni dantesche, sono previste modifiche alla viabilità in alcune piazze e strade del centro storico.

Piazza Garibaldi, piazza Einaudi, via Mariani, via Gordini, via Ricci, via Alighieri, via Da Polenta, via Guaccimanni (tratto piazza Caduti per la Libertà – piazzetta Padre Ragazzini) piazza Caduti per la libertà, via De Gasperi: divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto biciclette e autorizzati, dalle 19 alle 24 e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli dalle 14 alle 24;

vie Guidone e Guerrini, nel tratto piazza Caduti per la Libertà – via Ginanni: divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati, dalle 19 alle 24;

largo Firenze (34 posti auto porzione lato abside chiesa S. Francesco) e piazza Mameli (area centrale): divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli, eccetto quelli degli invitati all’ inaugurazione delle celebrazioni, dalle 14 alle 24;

via Ricci (nel tratto via Da Polenta – piazza Caduti per la Libertà e dal porticato tratto Caffè Teodora – piazza Caduti per la Libertà), piazza San Francesco, via Da Polenta (tratto via Ricci – collegamento pedonale con piazza San Francesco): divieto di transito ai pedoni dalle 19 alle 22.30;

via Dante Alighieri, via Da Polenta (tratto collegamento pedonale con piazza San Francesco – via Dante Alighieri): divieto di transito ai pedoni, eccetto residenti e autorizzati, dalle 19 di sabato 5 all’ una di domenica 6 settembre.

Per mezzi autorizzati si intendono quelli di soccorso e pronto intervento e quelli al seguito della manifestazione e degli invitati alla cerimonia di inaugurazione, altre tipologie di veicoli espressamente autorizzati dalle forze dell’ordine.

Vie Mariani, Gordini, Guidone, De Gasperi, piazza Caduti per la Libertà e via Guaccimanni: divieto di transito per gli autobus adibiti al trasporto pubblico di linea di Start Romagna dalle 18.30 alle 24. Per ogni altra informazione sul servizio bus www.startromagna.it/servizi/info-bus-e-news/?info-traffico=5074

I residenti in possesso di contrassegno per la sosta in piazza Garibaldi e via Gordini potranno sostare gratuitamente e senza limite di orario per l’intera giornata nelle aree regolamentate con parcometro di parte dei posteggi di largo Firenze e delle vie Carducci e Beatrice Alighieri e di viale Farini, esponendo sul parabrezza il contrassegno tipo R.