Atletica 85 si prepara a partecipare in forze ai campionati italiani

Nel lento ritorno alla normalità dello svolgersi delle competizioni di atletica leggera, questo fine settimana ha visto Atletica 85 Faenza BCC cimentarsi a Modena nei Campionati Regionali Individuali della categoria Allievi/e.

Il risultato che spicca senza dubbio è il titolo di campionessa regionale di Giulia Gandolfi nei 400 hs in 1’06″94. Titolo che conferma Giulia per il 2° anno consecutivo al vertice in regione nella categoria.

Ci sono anche altri buoni risultati, con Francesco Scarani 9° (11’’70) e Jacopo Niccolini 13° (11’’89) nei 100m e Francesco anche 2° nei 200m in 23″58.

Bene anche Cesare Linguerri 2° nei 1500m in 4’09″60 PB e 6° nei 3000m in 9’23″41 PB, Arianna Marocchi 6a nel lungo con 4,94m PB, Carolina Alvisi 12a nel lungo con 4,50m, Benedetta Lanzoni 3a nel lancio del giavellotto con 34,50m PB e misura che le dà l’accesso ai Campionati italiani di Rieti di categoria, Aurora Bacchini 5a nel giavellotto con 33,35m. Sempre nei lanci, ottima prestazione del promettente Ebenezer Chukwuem Abarache si è piazzato al 3° posto nel lancio del disco Juniores con una misura di 40,52m.

Per concludere con il bronzo nella marcia 5km per Matilde Ponti con 34’48” ed il 4° posto per Lucia Biondi con 40’17.

All’esito di questa gara sono ben 5 gli atleti di Atletica 85 che si sono meritati la partecipazione ai campionati italiani che si terranno la settimana prossima a Rieti!

A loro va un grande in bocca al lupo da Atletica 85, per fare bene e cogliere il massimo da questa importante esperienza.