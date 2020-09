Ravenna. Note di Sapore in Piazza Costa martedì 8 settembre con il soul della Upside Band

La rassegna di Piazza Andrea Costa “Note di Sapore”, curata da Mercato Coperto e Costa Cafè, propone anche a settembre con un calendario ricco di aperitivi e cene all’aria aperta con concerti live, nel cuore di Ravenna.

Martedì 8 settembre sarà il soul della ravennate Upside Band a creare l’atmosfera più adatta ad accompagnare le proposte gastronomiche della piazza. “Il soul non si suona. Si vive, si sente, si trasmette come un racconto a chi ascolta”, questa la visione del trio formato dalla cantante Linda Guerrini, dal pianista Fabio Somma e dal batterista Antonio Lidonnici.

La Upside Band porta con sè il bagaglio delle grandi voci della black music di ieri e di oggi, in uno spettacolo dinamico e coinvolgente che passa dal blues all’R&B, dai ritmi funky alla dance. Il progetto nasce nel 2013 a Ravenna ed è inizialmente formato dal pianista Fabio Somma e dalla cantante Linda Guerrini, che affianca all’attività di solista quella di corista, ruolo che le ha permesso di condividere il palco, tra gli altri, con la storica vocalist di Zucchero Lisa Hunt dal 2017 al 2019.

Nel 2016 la formazione si amplia e diventa Upside Band: l’aggiunta della ritmica della batteria di Antonio Lidonnici (batterista che ha condiviso il paco con Aimee Stuart, Lucio Dalla, Iva Zanicchi, Gino Paoli) rende il repertorio del trio ancora più coinvolgente.

Il live della band avrà inizio alle 21.00, anticipato da dj set durante l’aperitivo.

Il Mercato Coperto offrirà per la serata il “Fritto del Martedì”, nuovo format gastronomico che porta in piazza ogni martedì una proposta di fritto diversa. Martedì 8 sarà la volta dei gamberi in tempura con lime e del cono di pescato e verdure di stagione. Sarà inoltre ordinabile come di consueto il menu del Beer Bistrot.

Il calendario degli eventi di Note di Sapore prevede per le prossime date di settembre tanti altri appuntamenti gastronomici in compagnia di buona musica: giovedì 10 settembre la piazza ospiterà la Serata Latina in compagnia dei Soul Mundo, martedì 15 settembre sarà la volta della cantante cubana Jennifer Vargas accompagnata al piano da Davide Lavia, il cantautore faentino Giacomo Cascone si esibirà in acustico giovedì 24 settembre e la rassegna terminerà con una serata dedicata a New York, in compagnia dei Coco Manhattan.