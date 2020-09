Referendum e Covid. Per la nomina a presidenti di seggio speciale a Ravenna domande di disponibilità entro sabato 12 settembre

Il comune di Ravenna informa tutti coloro che sono iscritti nell’albo dei presidenti di seggio e che sono interessati alla nomina a presidente di seggio speciale, incaricato della raccolta del voto a domicilio degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, in occasione delle elezioni referendarie del 20 e 21 settembre 2020, possono manifestare la propria disponibilità all’Ufficio elettorale entro sabato 12 settembre scrivendo a elettorale@comune.ravenna.it .

Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio elettorale telefonando allo 0544 482283.