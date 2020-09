Il 20 settembre anche Lugo partecipa alla Maratona Alzheimer

In occasione della XXVII giornata mondiale dell’Alzheimer, l’associazione Alzheimer di Lugo parteciperà al Progetto “Maratona diffusa. 42 piazze per Maratona Alzheimer” che prevede di innalzare 42 bandiere chilometriche della Maratona in altrettante piazze italiane tra il 19 e il 21 settembre.

“Stiamo vivendo insieme un anno particolarmente difficile e , a volte, anche doloroso a causa della pandemia mondiale ed del rischio, non ancora del tutto allontanato. Dobbiamo avere scrupoli ed interventi utili per sconfiggere questo virus, ma non vogliamo abbatterci – dichiarano dall’associazione lughese -. Il mese di settembre è il mese dichiarato mese mondiale Alzheimer. Anche la nostra associazione di volontariato, come tutti gli anni dalla nascita, parteciperà ad iniziative, in sicurezza, per celebrare il 21 settembre”

Ai banchetti e agli stand, allestiti con le doppie insegne dell’associazione cittadina e di Maratona Alzheimer, i volontari raccoglieranno donazione a sostegno delle attività locali di cura in emergenza e per i progetti di ricerca sostenuti dalla Fondazione Maratona Alzheimer. Il 50% delle donazioni sarà destinato ai progetti di cura per l’emergenza locale, il 50% per il progetto di ricerca della Fondazione Iret di Ozzano.

Ai banchetti sarà possibile incontrare esperti e sarà disponibile un manuale sulla prevenzione Alzheimer. Alle 9.30, domenica 20 settembre, in piazza Baracca è prevista la partenza per la camminata sicura in città. Il gruppo “Gli Spartani” di Lugo, organizzeranno un breve percorso all’interno della città di Lugo, adatto anche alle famiglie e con partecipazione gratuita.

Il 23 settembre, nell’ambito degli Aperitrisi letterari della Biblioteca Trisi di Lugo alle ore 17,30, sarà pubblicato un video sulla pagina Facebook della biblioteca e in seguito sul canale YouTube.