Ravenna. In Darsena Pop Up il 24, 25 e 26 settembre gli Story Lab “Cerchiamo storie da mettere in gioco”

Le tecnologie digitali e il loro impatto nella vita quotidiana dei cittadini che vivono nel quartiere Darsena: è il tema del primo Story Lab organizzato dal progetto europeo Dare Uia, che sarà ospitato il 24, 25 e 26 settembre alla Darsena Pop Up di Ravenna. Gli orari sono il 24 e il 25 dalle 16 alle 18 e il 26 dalle 15 alle 17: essendo un evento ‘in presenza’ saranno rispettate tutte le normative anti Covid 19.

L’iniziativa è rivolta a due categorie di persone, gli under 16 e gli over 65 residenti nella Darsena di Ravenna: l’obiettivo è mettere in relazione due diverse generazioni sul tema delle tecnologie digitali e della vita quotidiana nel quartiere, per raccogliere storie di vita e cominciare a ‘scrivere il futuro’ insieme.

I tre appuntamenti sono a posti limitati, quindi chi è interessato deve iscriversi chiamando o inviando un sms al numero 3343614427 (per informazioni ebarbanti@cifla.it). I tre laboratori sono identici per quanto riguarda il programma delle attività, quindi ogni persona potrà iscriversi ad un solo dei tre. Il progetto europeo Dare Uia ha come obiettivo la sperimentazione nel quartiere Darsena di un processo di rigenerazione urbana basato sull’uso consapevole degli strumenti digitali e sul coinvolgimento fattivo della cittadinanza.