Alla ravennate Ornella Fiorentini il premio unico per il tema religioso del Books for Peace 2020

In occasione della IV edizione del Premio Letterario Books for Peace 2020, la cui premiazione si è tenuta il 12 settembre a Roma, presso il conservatorio di Santa Cecilia, la ravennate Ornella Fiorentini si è aggiudicata il premio unico per il tema religioso con la raccolta di poesie “La Galassia dei Resilienti” edito da Tabula Fati, Chieti, 2020.

Il Concorso Letterario presente dallo scorso anno in 61 paesi del mondo è volto alla riflessione su tematiche quali la nonviolenza, la solidarietà, l’attenzione ai più deboli, alla Pace attraverso la cultura.

In particolare, questa IV edizione del Premio ha inteso premiare tutte quelle attività sociali, umanitarie, culturali, di contrasto agli stereotipi di genere, per abbattere i pregiudizi presenti nella società che rendono difficoltoso il riconoscimento di pari diritti e dignità degli esseri umani.

Numerosi i riconoscimenti consegnati, tra gli altri anche a Paolo Bonolis per il costante impegno sociale.

La ravennate Ornella Fiorentini ha al suo attivo la pubblicazione di diversi romanzi molti dei quali insigniti di premi letterari. È questo il suo primo riconoscimento nell’ambito della poesia.