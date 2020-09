Alla ravennate Patrizia Verlicchi il titolo di “Miss Mamma Italiana Evergreen 2020”

La ravennate Patrizia Verlicchi è “Miss Mamma Italiana EVERGREEN 2020”. 63 anni, operatrice olistica, mamma di Manuel e Michael, di 39 e 37 anni è stata incoronata “miss mamma” domenica 20 settembre, a Gatteo Mare al termine della Finale di “Miss Mamma Italiana EVERGREEN 2020”.

“Miss Mamma Italiana” è una produzione esclusiva Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, l’intento non è quello di premiare solo la bellezza, ma valorizzare la figura della mamma, come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. Nella sua storia ultra ventennale il concorso si è suddiviso in due categorie, “Miss Mamma Italiana” per le mamme dai 25 ai 45 anni (la Finale si è tenuta lo scorso mese di agosto ed ha visto vincitrice la 38enne calabrese Anastasia Sole) e “Miss Mamma Italiana GOLD” per le mamme dai 46 ai 55 anni (la Finale si è tenuta lo scorso 6 settembre ed ha visto vincitrice la 49enne romagnola Elisa Ceretti), considerato il ruolo della mamma, sempre in grande evoluzione, dal 2017 (per festeggiare il 25° anniversario del concorso), si è deciso di estendere l’invito anche alle mamme con un’età superiore ai 56 anni, è nata così, la categoria “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Altre fasce sono state assegnate dalla giuria:

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN DAMIGELLA D’ONORE” LORELLA BEDON, 60 anni, casalinga, di Sarzano (RO), mamma di Jessica ed Emily, di 39 e 28 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN FASCINO” ANNALISA MARTINENGO, 56 anni, impiegata, di Arquà Petrarca (PD), mamma di Carlotta e Vittoria, di 21 e 17 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN ELEGANZA” VITTORIA CAPONI, 62 anni, operatrice socio sanitaria, di Corridonia (MC), mamma di Alessio di 40 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN FASHION” MARINA MARCHIONNI, 62 anni, commessa, di Montegranaro (FM), mamma di Maicol di 34 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN GLAMOUR” GINETTA CARRUBBA, 58 anni, insegnante, di Osimo (AN), mamma di David ed Elisa, di 31 e 19 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SPRINT” SANDRA DE CARO, 59 anni, casalinga, di Ravenna, mamma di Alice e Giulia, di 37 e 28 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SOLARE” MARIA CRISTINA CAVAIONI, 57 anni, casalinga, di Verona, mamma di Caterina e Lorenzo, di 26 e 24 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SORRISO” ADRIANA BIACCO, 62 anni, casalinga, di Misano Adriatico (RN), mamma di Christian di 37 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN IN GAMBE” GRAZIELLA SCORTEGAGNA, 56 anni, operaia, di Cornedo Vicentino (VI), mamma di Riccardo e Simone, di 36 e 34 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN RADIOSA” MARILENA PESCE, 61 anni, infermiera, di Camposampiero (PD), mamma di Meri di 43 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN DOLCEZZA” REGINA PRIZYREWSKA, 62 anni, casalinga, di Macerata, mamma di Remigio di 33 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SIMPATIA” a pari merito ADRIANA PINO, 61 anni, impiegata, di Savarna (RA), mamma di Andrea, Giulia e Francesco, di 33, 30 e 23 anni e FRANCA PULVIRENTI, 57 anni, casalinga, di Cesena, mamma di Valentina e Samuele, di 34 e 23 anni.

Tutte le mamme premiate, saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana Evergreen” anno 2021.

La manifestazione è stata presentata da Paolo Teti e da Debora Ardini “Miss Mamma Italiana Radiosa 2019”.

Ospiti d’Onore le “Madrine di Miss Mamma Italiana”, ovvero le mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni, capitanate da Grazia Maria Dione e Gabriella Giulia Buso, rispettivamente “Miss Mamma Italiana Evergreen 2018” e “Miss Mamma Italiana Evergreen 2019”.