Nuova Ravegnana: quasi tutte le forze politiche concordi sulla riqualificazione della strada attuale

Nel pomeriggio di ieri lunedì 21 settembre si è riunita la Commissione Assetto e Territorio per discutere – su richiesta dell’opposizione – le proposte redatte da Anas sui lavori da realizzare per migliorare la Ravegnana, ovvero il collegamento stradale tra Ravenna e Forlì, dopo che questa ipotesi è stata inserita nel PRIT dell’Emilia-Romagna. Le ipotesi avanzate da Anas come si sa sono tre: la prima riguarda l’adeguamento e la riqualificazione dell’attuale tracciato (per un costo complessivo di circa 76 milioni), la seconda ipotesi è quella di una nuova strada parallela al tracciato attuale (per un costo complessivo di 133 milioni), mentre la terza ipotesi riguarda una nuova strada che colleghi Ravenna a Forlì tramite la E45 e una nuova strada sul fronte opposto del fiume Ronco (per un costo complessivo di 195 milioni).

Dalla discussione è emersa la volontà della maggioranza – allineata sulle posizioni del Sindaco Michele de Pascale – di perseguire la prima strada o ipotesi, si tratta della soluzione meno costosa e che richiede meno consumo di territorio. In definitiva è anche la soluzione realizzabile in tempi più ragionevoli, proprio perché la riqualificazione della Ravegnana attuale è già inserita nel PRIT e ciò accelererebbe i tempi decisionali (come ha ricordato ieri in Commissione il dirigente della Regione Alfeo Brognara). Ma la realizzazione dell’opera passa anche dall’accordo con Forlì. La Regione lo ha già detto a più riprese: le due città devono mettersi d’accordo. Dunque Ravenna ne dovrà discutere con Forlì.

Sulla linea dell’intervento meno impattante e meno costoso della riqualificazione della Ravegnana attuale si sono schierati sostanzialmente anche quasi tutti i gruppi di opposizione. Forza Italia con Ancarani ha chiesto con forza anche la linea ferroviaria fra Ravenna e Forlì. Le uniche posizioni diverse emerse sono quella di Samantha Tardi di CambieRà che punterebbe sul percorso parallelo alla Ravegnana attuale (l’ipotesi da 133 milioni di euro) e quella di Veronica Verlicchi della Pigna che insiste su un tracciato diverso chiamato Ravegnana Bis e progettato dal suo tecnico di fiducia Andrea Barbieri.