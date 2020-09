Incidente su via Reale a Camerlona: grave un 66enne

Quello di oggi è il terzo incidente nel giro di 24 ore sulle strade della provincia (sono di ieri le notizie del mortale a San Bernardino e del centauro gravemente ferito sulla Casolana). Questa mattina, alle 9.30 circa, su via Reale a Camerlona davanti al ristorante “Acqua e Vino”, si è verificato un incidente tra due furgoni e una moto, la cui dinamica è ancora a vaglio (dalle prime ricostruzioni, pare che ci sia stato uno scontro tra i due furgoni, a seguito del quale è rimasto coinvolto il motociclista). Nell’impatto, ad avere la peggio è stato il centauro alla guida della moto: il 66enne, soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con ambulanza e elimedica, è stato trasportato con quest’ultima in codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto anche la Municipale per i rilievi del caso e per gestire la circolazione stradale.