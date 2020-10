Al dormitorio Re di Girgenti e a Linea Rosa mascherine “giallo solidale” realizzate dalle volontarie di Lavori in Comune 2020

Doppio appuntamento per le magliette gialle, i volontari e le volontarie che hanno aderito al progetto Lavori in Comune 2020 – organizzato dall’assessorato al Decentramento.

Domenica 4 ottobre al Dormitorio di Ravenna – Il re di Girgenti”- e giovedì 8 ottobre a Linea Rosa, entrambi alle 15, saranno rispettivamente consegnate dall’assessore Gianandrea Baroncini le mascherine realizzate dalle dodici ragazze che hanno partecipato ai due laboratori “Mascherine giallo solidale”.

I laboratori sono stati condotti dalle volontarie dell’associazione Banca del Tempo, che hanno guidato le ragazze volontarie nella realizzazione delle mascherine, e il buon clima di collaborazione che si è creato fra tutor e volontarie, ha contribuito a rendere più gradevole ed efficace l’attività.

Le ragazze non saranno presenti, per evitare l’assembramento e garantire, quindi, il distanziamento necessario, ma il loro impegno è comunque meritevole di menzione, e il Dormitorio e Linea Rosa, avvisati che sarebbero stati i destinatari di questa consegna, hanno gradito il gentile pensiero.

Un grazie alle ragazze volontarie che hanno realizzato le mascherine – Alice C., Viola, Chiara M., Francesca, Chiara P., Chiara R., Alice C., Giulia, Eleonora, Elena, Asia, Erisa, e alle sartine/volontarie della Banca del Tempo, che con la loro esperienza e passione hanno saputo condurre brillantemente i due laboratori di Lavori in Comune.