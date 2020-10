Progetto Dare Uia: online due indagini di mercato per operatori economici per forniture di sistemi di raccolta dati indoor/outdoor

Il Comune di Ravenna – nell’ambito del progetto europeo Dare Uia, che mira alla rigenerazione urbana del quartiere Darsena – ha aperto due indagini di mercato per l’individuazione di operatori economici interessati alla procedura negoziata per l’affidamento delle forniture di sistemi di raccolta dati indoor/outdoor (BACS, Building Automation and control systems) e attrezzature di Smart Urban Design.

Entrambe le forniture si basano su sistemi tecnologici di monitoraggio e analisi dati all’avanguardia e rientrano in quella politica di transizione e adeguamento digitale fondamentale alla rigenerazione della Darsena. L’intervento è stato deliberato dalla Giunta comunale e il suo importo complessivo ammonta a 514.957,02 euro.

In dettaglio, l’intervento “BACS”, tramite le forniture di hardware e software, ha lo scopo di creare una rete di monitoraggio dei parametri ambientali e dei consumi energetici all’interno di alcuni condomini e di una scuola pubblica. Nel novero dell’intervento è prevista anche l’estensione della rete wifi negli edifici interessati. Allo stesso tempo, tramite la realizzazione di un sistema di “Smart Urban Design”, si intende dotare la Darsena di una serie di arredi urbani smart – vedi telecamere ‘intelligenti’, panchine e fermate bus smart e totem multimediali – e installare una rete di monitoraggio in grado di rilevare i comportamenti dei pedoni all’interno di specifiche aree. In particolare, i totem multimediali visualizzeranno informazioni in tempo reale sulla Darsena (ad esempio progetti in corso o eventi) e presenteranno il progetto Dare alla città. L’esecuzione di entrambi gli appalti dovrà essere conclusa entro il 31 marzo 2021.

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti specificati sul sito web del Comune di Ravenna al link http://bit.ly/dare-ind-mercato potranno presentare la manifestazione di interesse esclusivamente mediante posta elettronica certificata (comune.ravenna@legalmail.it – alla c.a. dell’U.O. Sistemi Informativi, Territoriali e Informatici) entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 12 ottobre 2020.