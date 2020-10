La Cassa trasmette ai soci di Banca di Imola un’offerta scambio volontaria

Quest’oggi, 5 ottobre, La Cassa di Ravenna S.p.A. ha comunicato di aver deciso di trasmettere ai soci di Banca di Imola S.p.A. un’offerta di scambio volontaria avente ad oggetto 394.737 azioni ordinarie di Imola detenute da soci diversi da La Cassa, rappresentative del 4,86% del relativo capitale sociale (“Azioni Banca di Imola”) (l’“Offerta”).

La Cassa, sulla base di studi effettuati da società terza, qualificata ed indipendente, corrisponderà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo pari a n. 0,76 azioni ordinarie di La Cassa per ciascuna Azione Banca di Imola portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”), fino ad un esborso massimo, in caso di integrale adesione all’Offerta, pari a n. 300.000 azioni ordinarie dell’Offerente, definite “illiquide” ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, detenute da quest’ultimo in portafoglio (“Azioni La Cassa”), per un controvalore (definito al fair value) complessivo di Euro 5.085.000.

In caso di adesioni all’Offerta per quantitativi di azioni superiori all’Offerta stessa, si farà luogo al riparto secondo il metodo proporzionale. Il periodo di adesione all’Offerta va tassativamente dalle ore 9:00 del 19 ottobre 2020 alle ore 15:30 del 9 novembre 2020, estremi inclusi (il “Periodo di Adesione”).

Il regolamento del Corrispettivo avverrà n. 5 giorni lavorativi dopo la chiusura del Periodo di Adesione, e precisamente in data 16 novembre 2020, mediante assegnazione agli aderenti all’Offerta delle Azioni La Cassa, nella misura di n. 0,76 Azioni La Cassa per n. 1 Azione Banca di Imola.

L’efficacia dell’Offerta non è sospensivamente condizionata ad alcuna condizione di efficacia e che, ai fini dell’esecuzione della stessa, non sono richieste comunicazioni preventive o domande di autorizzazione dalla normativa applicabile.

Fermo quanto sopra, l’Offerta è irrevocabile ed è rivolta ugualmente a tutti gli azionisti di Imola alle medesime condizioni.

L’Offerta ha ad oggetto prodotti finanziari definiti “illiquidi” ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, il cui corrispettivo totale risulta inferiore ad Euro 8 milioni e, pertanto, non si qualifica come “offerta pubblica di scambio” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. v) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”). Conseguentemente, rispetto all’Offerta, non trova applicazione la disciplina prevista agli artt. 102 e seguenti del TUF e alle disposizioni attuative del regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 (cd. Regolamento Emittenti).

Per una compiuta ed integrale conoscenza di tutti i termini e condizioni dell’Offerta, occorre prendere visione del documento informativo, pubblicato sul sito internet di La Cassa in data odierna, 5 ottobre, e conseguentemente di Imola, e fare esclusivo riferimento a quanto ivi riportato.