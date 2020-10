Ravenna FC – Vis Pesaro. Concessa l’apertura del Benelli a 1000 persone, con autocertificazione No-Covid

Il Ravenna FC accoglie con grande piacere l’ordinanza della Regione Emilia Romagna che autorizza l’apertura dello stadio Benelli in occasione della gara di campionato di domani, Ravenna – Vis Pesaro, nel limite delle 1000 persone.

“In una situazione epidemiologica in continua evoluzione, come testimoniato anche dal rinvio della gara in oggetto, si tratta di un risultato importante, frutto dell’impegno, della professionalità e della collaborazione tra società ed istituzioni. Nella fattispecie è doveroso ringraziare sia l’Amministrazione Comunale nella persona dell’Assessore Roberto Fagnani, che quella regionale nella persona del Governatore Bonaccini e del Capo di Gabinetto Giammaria Manghi per l’impegno profuso nell’accoglimento della istanza proposta” dichiarano dalla società calcistica giallo rossa.

I titoli di ingresso alla gara saranno a breve disponibili sulla piattaforma OnLine e nei punti vendita Vivaticket e saranno in vendita fino alle ore 19 di giovedì 8 ottobre.

“Ricordiamo ai tifosi che i settori aperti saranno tribune e parterre, e che si sensibilizza la responsabilità di tutti nel rispetto delle normative previste per la limitazione del contagio, pertanto sarà obbligatorio presentarsi con la mascherina, all’ingresso verrà testata la temperatura. In fase di emissione del biglietto sarà stampata una autocertificazione che deve essere consegnata all’ingresso allo stadio. Inoltre sugli spalti sarà possibile sedersi solo nei seggiolini indicati per mantenere il rispetto del distanziamento sociale – sottolinea il Ravenna FC -. Pochi accorgimenti doverosi, che finalmente permetteranno a tutti i nostri tifosi di tornare a vivere la partita sugli spalti”.