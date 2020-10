Maurizio Bucci: non versai l’imposta di soggiorno perché ero in difficoltà, ma c’era buona fede e sarò assolto

Il giorno dopo la conferenza stampa dell’opposizione sulla vicenda dell’imposta di soggiorno con attacchi a Maurizio Bucci e al Comune, Bucci risponde alle accuse con interviste rilasciate ai due quotidiani locali. Anche noi ieri avevamo interpellato Bucci per offrirgli il diritto di replica, ma l’imprenditore aveva declinato l’invito, affermando che al momento preferiva non parlare con la stampa online. Detto questo per dovere di cronaca, riportiamo qui le cose più importanti che nella sua autodifesa Maurizio Bucci ha dichiarato sia a Il Resto del Carlino, sia a Corriere Romagna oggi in edicola. Due in sostanza le tesi sostenute da Maurizio Bucci.

La prima: negli anni 2015, 2016 e 2017 in cui non risulta da lui versata al Comune l’imposta di soggiorno per 80 mila euro, Maurizio Bucci attraversava una fase di difficoltà economica. Alla domanda del Resto del Carlino Lei in quel periodo si candidava ad amministrare la città da Sindaco; inoltre faceva parte del Consiglio comunale: com’è possibile che si sia “dimenticato” di pagare migliaia di euro al Comune? Bucci risponde: “Nessuna dimenticanza: quando il Comune me li chiese, non li avevo.” E oltre Bucci aggiunge: “Voglio dire che se uno si candida a Sindaco e fa impresa, ciò non toglie che si possa trovare in difficoltà economica. Non è mica un reato… Non voglio nascondermi: avevo un contratto molto importante con Ferrovie che andava avanti da 7-8 anni per l’alloggio dei ferrovieri; all’improvviso è venuto meno e così in 48 ore ci sono venuti a mancare 500 mila euro.”

Bucci si dice comunque fiducioso dell’esito del procedimento a suo carico: “Chiederemo l’abbreviato: confidiamo nella giustizia e nell’assoluzione piena… dietro al mio caso c’è assoluta buona fede. E comunque voglio precisare che sono chiamato a rispondere per 27 mila euro, cifra già rateizzata.”

Sull’eventuale conflitto di interessi fra l’attività di Bucci e quella della lista La Pigna fa una domanda il Corriere Romagna. Il primo agosto 2018, quindi un mese dopo le contestazioni fattele da Ravenna Entrate, con l’invito a saldare i debiti entro 30 giorni, La Pigna che lei presiedeva, ha fatto un’interrogazione al Sindaco chiedendo una modifica al regolamento pre prevedesse la rateizzazione dei mancati pagamenti. Non è questo forse un conflitto di interessi? “Se la Pigna, per la quale non ero già più consigliero comunale, ha fatto una proposta giusta che è andata a vantaggio di tutti gli albergatori io non posso che dire grazie” risponde Bucci.

La seconda tesi è sulla questione squisitamente politica e Maurizio Bucci parla di attacchi deliberati alla sua persona dicendo: “Quando a luglio di quest’anno, dopo tre anni che non ero più in consiglio, mi sono esposto pubblicamente è scoppiato il finimondo. È partita la macchina del fango per demolirmi.” L’episodio a cui si riferisce Bucci è l’intervista che rilasciò proprio a Ravennanotizie il 30 giugno scorso e che potete trovare a questo link https://www.ravennanotizie.it/politica/2020/06/30/ravenna-maurizio-bucci-torna-in-campo-per-tirare-la-volata-alla-pigna-e-tanti-sassi-nello-stagno-del-centrodestra/