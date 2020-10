Tanta “Voglia di Vincere” all’Esp, alle Maioliche e negli altri centri commerciali IGD: in palio 630 mila euro di premi

Dopo il successo dello scorso anno, anche nel 2020 nei Centri Commerciali IGD è previsto un grande concorso a premi, con un montepremi ancora più rilevante di quello dell’anno passato. Il concorso, denominato “Voglia di Vincere”, si terrà da lunedì 12 ottobre a domenica 1° novembre 2020 nei 27 centri commerciali IGD – tra cui il centro Esp di Ravenna e il centro Le Maioliche di Faenza – distribuiti in 12 regioni su tutto il territorio nazionale, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. Il concorso è organizzato in totale sicurezza grazie alla piena applicazione di tutte le misure utili a tutela sia dei visitatori che degli operatori dei centri IGD.

Il concorso, ideato da Igd Siiq e organizzato da Proxima Spa, mette in palio un montepremi significativo, oltre 630.000 euro, con un numero molto elevato di premi immediati: 250.000 euro in buoni shopping da spendere nelle gallerie commerciali e 20.000 premi di grandi marche, permettendo tanti diversi vincitori ogni ora in ogni centro commerciale.

Oltre ai premi istantanei è prevista una estrazione finale, con premi orientati al green ed alla sostenibilità: una Mercedes Classe A 250 Ibrida EQ Power (valore circa 40 mila euro), 27 e-bike Kalkhoff (valore 2.500 euro ognuna), 54 Carnet da 1.000 euro in buoni shopping da spendere nei negozi della Galleria commerciale e 81 tablet Huawei. In pratica ci sarà una estrazione nazionale (si vince la Mercedes) e poi estrazioni per ogni differente centro (in questo caso si vincono una e-bike Kalkhoff, due Carnet da 1.000 euro in buoni shopping e tre tablet Huawei).

Per favorire la massima partecipazione dei visitatori è stata scelta una meccanica semplice e facilmente intuitiva di partecipazione al concorso: possono giocare tutti coloro che effettueranno, nel periodo previsto, un acquisto minimo di € 10 nei punti vendita del Centro Commerciale compresi gli ipermercati. L’attrattività dell’iniziativa è alta anche grazie al contributo dei seguenti brand, che hanno messo a disposizione i 20.000 premi immediati: Lycia, Ciao, Biopoint, Amen, Ubena e Essenziale.

COME SI GIOCA E SI VINCE

Dopo aver fatto un acquisto minimo da 10 euro nel centro, si prende lo scontrino del negozio e si va in una postazione dedicata dentro il centro commerciale (all’Esp si trova nella piazza centrale fra vecchia e nuova ala del centro, alle Maioliche nell’area centrale dedicata alla ristorazione). Lì ci sono hostess a cui bisogna mostrare lo scontrino; le hostess inseriscono i dati in un database e danno al visitatore le cartoline a cui egli ha diritto per giocare, fino a un massimo di 5 cartoline per ogni singolo scontrino (1 cartolina per 10 euro di scontrino, 3 cartoline per 30 euro, 5 cartoline per 50 euro e sempre 5 cartoline per 70 euro e così via…).

Con la/e cartolina/e si va nei totem interattivi a fianco delle hostess e si gioca. Basta strisciare la propria tessera sanitaria nel totem che così riconosce il giocatore. Seguendo le istruzioni uno gioca, facendo scansionare il codice a barre riportato sulla cartolina. Se uno vince il totem emette subito una ricevuta con il premio, che si ritira immediatamente tornando dall’hostess. Con ogni giocata si accumula il diritto di partecipare all’estrazione finale per ogni centro e anche al super premio nazionale, cioè la Mercedes Classe A 250 Ibrida EQ Power.

I 27 centri commerciali IGD coinvolti