San Pietro in Vincoli. Aperte le iscrizioni al corso di Animation workshop, per ragazze e ragazzi tra i 14 e i 19 anni

Sono aperte le iscrizioni al corso di Animation workshop, rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni.

Il corso, condotto dall’esperto Claudio Tedaldi, si svolgerà in 10 incontri a cadenza bisettimanale, tra il 26 ottobre e il 24 novembre, dalle 17 alle 19, nella sede territoriale decentrata di San Pietro in Vincoli.

I partecipanti potranno imparare le basi del cinema di animazione e sperimentarne le tecniche, con l’obiettivo di realizzare un cortometraggio che parteciperà alle rassegne e ai concorsi di settore.

Il corso è totalmente gratuito, aperto ad un massimo di 10 partecipanti e realizzato nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa anti-Covid.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato al Decentramento in collaborazione con Atelier del Cartone Animato.

Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 349.3966230 o inviare mail a atelier@animato.it oppure bgentile@comune.ra.it