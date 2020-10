Al “Private Banking” di Ravenna mostra su “I sessanta e più anni della Rossa di Piero Morselli”

La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato, ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna in Piazza del Popolo n.30, fino al 27 ottobre prossimo, una mostra su “I sessanta e più anni della Rossa di Piero Morselli”, esposizione di modelli, reperti, libri di rare edizioni, poster e litografie con autografi dei campioni della Formula 1, dedicato alla Scuderia Ferrari. Una raccolta di grande pregio realizzata da Piermaria Morselli Labate, residente da molti anni a Ravenna, dove si trasferì quando aveva undici anni e dove coltivò sempre più il suo amore per la Rossa e per le imprese del mitico Drake, Enzo Ferrari.

Col passare degli anni Piermaria Morselli Labate cominciò a rendere più concreta la sua passione per il mondo della Ferrari, con la ricerca di elementi tangibili che poteva acquistare nei mercatini, in rete o col passa parola fra amici che condividevano la stessa passione.

Il risultato è una collezione, in parte esposta dalla Cassa, che comprende una pregiata bibliografia, una raccolta di poster con autografi, targhe, rari documenti e numerosi modelli di varie produzioni, oltre ad un prezioso e significativo documento del 1943 che tratta la concessione all’insediamento a Maranello dello stabilimento Auto Avio Costruzioni, nucleo originario dal quale si sviluppò poi la Ferrari.