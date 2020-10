Parte “Il Piatto GiovinBacco” 2020 per promuovere il Romagna Sangiovese di qualità sulle tavole e nelle cucine dei ristoranti

Gli organizzatori di GiovinBacco 2020, in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti e insieme a 37 ristoranti del territorio, propongono anche quest’anno “Il Piatto GiovinBacco“, iniziativa volta a promuovere il Romagna Sangiovese di qualità sulle tavole e in cucina. I ristoranti aderenti per tutto questo periodo presentano ai loro clienti piatti a base di Sangiovese o abbinamenti di pietanze con il vino Romagna Sangiovese.

I ristoranti aderenti a “Il Piatto GiovinBacco” 2020

RAVENNA CITTÀ

Al Cairoli – Via Cairoli, 16 – Tel. 0544.240326

Antica Bottega di Felice – Via Ponte Marino, 23/25 – Tel. 0544.240170

Ca’ del Pino – Via Romea Nord, 295 – Tel. 0544.446061

Ca’ de Vèn – Via Corrado Ricci, 24 – Tel. 0544.30163

Ceccolini Bio – Via D’Azeglio, 3/C – Tel. 0544.217700

Cucina del Condominio – Via Oberdan, 36 – Tel. 327.6803847

Essenziale Bistrot – Via Trieste, 235 – Tel. 349.5588200

Fricandò Cucina del Territorio – Via Maggiore, 7 – Tel. 0544.212176

I Furfanti – Via Paolo Costa, 1 – Tel. 0544.219707

Il Mare di Felice – Via P. Matteucci, 2 – Tel. 0544.202453

Il Roma – Piazza del Popolo, 17 – Tel. 0544.36958

I Passatelli 1962 Osteria del Mariani – Via Ponte Marino, 19 – Tel. 0544.215206

Mercato Coperto Ravenna – Piazza Andrea Costa, 2 – Tel. 0544.244611

Naïf – Via Candiano, 34 – Tel. 0544.422315 / 0544.423638

Osteria dei Battibecchi – Via della Tesoreria Vecchia, 16 – Tel. 0544.219536

Osteria del Tempo Perso – Via Gamba, 12 – Tel. 0544.215393

Osteria Il Paiolo – Piazza Luigi Carlo Farini, 5 – Tel. 0544.34238

Radici Cucina e Cantina – Viale Allende, 56 – Tel. 0544.201863

Ristorante al 45 – Via Paolo Costa, 45 – Tel. 0544.1821160

Ristorante Alexander – Via Borgo del Pignataro, 8 – Tel. 0544.212967

Ristorante Cappello – Via IV Novembre, 41 – Tel. 0544.219813

Ristorante La Gardèla – Via Ponte Marino, 3 – Tel. 0544.217147

Ristorante Pizzeria Babaleus – Vicolo Gabbiani, 7 – Tel. 0544.216464

Ristorante Pizzeria Radicchio Rosso – Via Stradone, 74 – Tel. 0544.432288

Trattoria al Cerchio – Via Cerchio, 13 – Tel. 0544.217396

MARINA DI RAVENNA

Ristorante Alma – Viale delle Nazione, 468 – Tel. 0544.530284

Sugo Bistrot – Viale delle Nazioni, 152 – Tel. 380.4709140

PUNTA MARINA TERME

Ristorante Pizzeria Molinetto – Via Sinistra Canale Molinetto, 139/B – Tel. 0544.430248

FOSSO GHIAIA

Ristorante La Campaza – Via Romea Sud, 395 – Tel. 0544.560294

SAN MICHELE

Ristorante Al Boschetto – Via Faentina, 275 – Tel. 0544.414312

SAN ROMUALDO

Taverna San Romualdo – Via Sant’Alberto, 364 – Tel. 0544.483447

CAMERLONA – MEZZANO

Ristorante da Coa – Via Carrarone Chiesa, 29/A – Tel. 0544.521661

Ustarì di 2 Canton – Via Piangipane, 6 – Tel. 0544.521490

CERVIA

Officine del Sale – Via Evangelisti, 2 – Tel. 0544.976565

LUGO

Konnubio Caffè e Cucina – Via Foro Boario – Tel. 0545.900555

Ristorante Ala d’Oro – Via Matteotti, 56/2 – Tel. 0545.22388

GRANAROLO FAENTINO

Ristorante La Madia – Via Garibaldi, 12/A – Tel. 0546.41081

GIOVINBACCO 2020 IL 23/24/25 OTTOBRE

“GiovinBacco. Sangiovese in Festa” torna invece a Ravenna il 23, 24 e 25 ottobre e sarà all’insegna della sicurezza, delle regole, della responsabilità e del rispetto. Tant’è che non ci saranno più le cantine – né assembramenti – in Piazza del Popolo come negli anni passati. Lo esige la situazione di emergenza che viviamo e lo esigono i provvedimenti di sicurezza recentemente emanati. Quest’anno GiovinBacco ha come sottotitolo “stilnovo” proprio a sottolineare la novità – non è una versione ridotta, ma rimodulata e rinnovata, è stato ripetuto in conferenza stampa – e si terrà appunto in linea con il pieno rispetto dei protocolli di sicurezza dettati dalla lotta al Covid. In particolare, per evitare assembramenti in piazza, le cantine saranno ospitate in 4 differenti location, con accesso scaglionato e regolato del pubblico. “Sarà una festa ancora più slow, in cui sarà possibile instaurare un rapporto più intimo e meditato con il vino e più diretto con sommelier e viticoltori, e in cui la sicurezza si coniugherà con il gusto e il divertimento.

I LUOGHI DEL VINO – GiovinBacco propone i vini di Romagna in degustazione in 4 location diverse: Palazzo Rasponi dalle Teste, Mercato Coperto, Palazzo dei Congressi e Biblioteca Classense. Il pubblico potrà assaggiare i vini romagnoli di oltre 40 cantine: Sangiovese, Albana e tanti altri vini locali a scelta dei diversi produttori. L’accesso del pubblico – dotato di mascherina – sarà regolato e scaglionato il venerdì 23 ottobre dalle 17 alle 21, il sabato 24 ottobre dalle 11 alle 21 e la domenica 25 ottobre dalle 11 alle 21 (ogni sera la chiusura è alle 21 come da nuove disposizioni anti-Covid). I biglietti d’ingresso ai luoghi per degustare il vino si acquistano online tramite il portale Ravenna Experience di Ravenna Incoming e allo IAT in Piazza San Francesco a Ravenna, infine nel chiosco di Piazza del Popolo allestito a partire dal 17 ottobre. Sono in vendita carnet da 4 tagliandi per le degustazioni con o senza calice (10 euro con il calice, 9 euro senza calice). Ogni prenotazione online è personale. Ogni persona prenota il luogo e l’orario d’ingresso per le degustazioni e, ovviamente, può acquistare voucher di prenotazione per l’accesso a differenti luoghi, a diversi orari e con più degustazioni. Per accedere al luogo della degustazione bisogna presentarsi all’ingresso all’orario stabilito e mostrare il voucher di prenotazione.

LE PIAZZE DEL CIBO – In Piazza Kennedy sono presenti i chioschi di 4 ristoranti del territorio (aperti fino alle 23, con consumazione solo al tavolo dopo le 21):

Ristorante del Mercato Coperto (Ravenna)

Osteria Bartolini del Gran Fritto (Milano Marittima)

Osteria I Passatelli del Mariani (Ravenna)

Osteria La Campanara (Galeata)

Sulla stessa piazza sono presenti lo spazio di Slow Food e de Il Lavoro dei Contadini con alcune bancarelle, il chiosco della birra Bizantina, il chiosco del vino sfuso della Cantina Spinetta e il chiosco di Coop Alleanza 3.0.

In Piazza Garibaldi sono presenti alcuni chioschi a cura di CNA Ravenna: 2 chioschi di piadina, 2 chioschi di pasta fresca ripiena, 1 chiosco di birra artigianale, 1 chiosco di vino sfuso della Cantina Spinetta.

L’accesso ai vari chioschi deve avvenire in regola con le norme del distanziamento e dell’igiene. La mascherina va indossata come da protocolli di sicurezza.

LA BOTTEGA DEL VINO – In Piazza XX Settembre è possibile acquistare il vino di Romagna offerto dalle cantine presenti alla manifestazione. La vendita è a scopo benefico e parte del ricavato è destinato ad interventi sociali per il territorio. Il banco per la vendita del vino anche quest’anno è gestito dai volontari del Lions Club Ravenna Bisanzio. I Lions in particolare sono impegnati nel service di Wolisso in Etiopia, in un centro che ospita e aiuta 1.200 bambini.

IL MERCATO DI MADRA E GIOVINBACCO – In Via M. Gordini e Via C. Ricci – sotto il portico – si tiene il Mercato agricolo di MADRA e il mercato di GiovinBacco nella sola giornata di domenica 25 ottobre. Il mercato apre alle ore 10 e chiude alle ore 20.

GiovinBacco è realizzato da Tuttifrutti e Slow Food con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Ravenna, con il sostegno della Regione, di APT Emilia-Romagna, di Visit Romagna nonché con la collaborazione di numerosissimi soggetti pubblici e privati, fra cui la fondamentale collaborazione con CNA, Ravenna Incoming e Lions Club Ravenna Bisanzio .

GIOVINBACCO 2020 STILNOVO

RAVENNA 23 / 24 / 25 OTTOBRE

Orari: Venerdì 23 dalle 17 alle 23 / Sabato 24 dalle 11 alle 23 / Domenica 25 dalle 11 alle 23.

INFO 339.4703606 / 0544.509611

www.giovinbacco.it / facebook.com/giovinbacco / instagram.com/giovinbacco_sangioveseinfesta