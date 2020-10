Francesco Pitrelli (PSI Ravenna): “giusta la posizione dei sindaci in merito al coprifuoco”

Il segretario provinciale del Psi Francesco Pitrelli commenta così la reazione dei Sindaci, in particolare del Sindaco di Ravenna De Pascale, dopo la conferenza stampa di ieri sera del Presidente del Consiglio Conte: “Condivido le parole del Sindaco di Ravenna Michele de Pascale. In Conferenza Stampa il Presidente del Consiglio ha affermato che il coprifuoco sarà prerogativa dei Sindaci, scaricando le responsabilità su di essi agli occhi dell’opinione pubblica. Nel testo del Decreto, però, la parola Sindaci non compare, creando una importante ambiguità. Chi avrà, quindi, il potere di stabilire eventualmente il coprifuoco?”