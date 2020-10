Annullata la Maratona di Ravenna Città d’Arte. Il Sindaco: “La salute pubblica viene al primo posto”

Il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, in conferenza stampa insieme agli organizzatori, ha appena comunicato la decisione in diretta dalla sua pagina Facebook: visto l’aumento dei contagi da Coronavirus, la Maratona di Ravenna Città d’Arte, che si sarebbe dovuta tenere l’8 novembre come da programmi, è stata annullata. Gli iscritti potranno però partecipare alle prossime due edizioni, quelle del 2021 e del 2022.

“Da quando si era presa la decisione, – spiega il Sindaco – dopo attente valutazioni e confronti con tutte le autorità competenti, di realizzare anche quest’anno la Maratona internazionale Ravenna città d’arte, il quadro è molto peggiorato. È stato fatto davvero ogni sforzo possibile per confermarla, tuttavia per principio precauzionale, con profondo malincuore, si è deciso di annullare l’edizione di quest’anno, dopo un confronto fra Comune, Regione Emilia-Romagna e Ravenna Runners Club. Solo poche settimane fa si sono svolti regolarmente i mondiali di ciclismo a Riolo Terme e il Gran Premio del Mugello, e ad oggi le norme e le procedure consentirebbero ancora di svolgere anche la maratona, ma non sappiamo come sarà la situazione tra quindici giorni ed è doveroso fare tutte le valutazioni tenendo conto del trend epidemiologico, che al momento purtroppo è in continua crescita”.

“Invito tutti a non sottovalutare il pesante danno economico che questa scelta comporta per la città di Ravenna, in questo momento tanto delicato dobbiamo anteporre a tutto la salute e la sicurezza, ma in questo contesto purtroppo non esistono decisioni che non comportino in ogni caso conseguenze pesanti – avanza de Pascale. – Ringrazio di cuore gli organizzatori, che in questi mesi hanno fatto ogni sforzo possibile per svolgere l’evento in sicurezza e che hanno sempre anteposto la tutela della salute pubblica a qualsiasi altro interesse in campo, e il Presidente Bonaccini con cui in questi giorni difficili ci siamo confrontati più volte, per arrivare a questa sofferta decisione”

“So che alcuni saranno molto dispiaciuti da questa notizia, altri ne saranno rassicurati: le opinioni vanno tutte rispettate. Non farla non è stata una scelta a cuor leggero, ma in questo momento l’esigenza della salute pubblica viene al primo posto” commenta il Sindaco. “Quello che vogliamo però trasmettere è che la pratica sportiva è molto importante, la cui mancanza abbiamo sofferto durante il lockdown: quindi rispettando tutte le norme va però tutelata”: anche per questo motivo, spiega Stefano Righini, Presidente di Ravenna Runners Club, verrà organizzata una staffetta simbolica con istituzioni e addetti ai lavori, al momento ancora in fase di progettazione.