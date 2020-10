Le strutture per anziani ancora in sofferenza: altri casi positivi a Ravenna, un terzo decesso alla Boari di Alfonsine

“Purtroppo, tra la tarda serata di ieri e la mattinata di oggi (venerdì 30 ottobre, ndr) ho appreso del decesso di due ospiti della Cra Boari, ricoverati in ospedale. Una dei due, con pregressa patologia, risulta positivo al Covid, l’altro era negativo e in struttura ospedaliera per altre problematiche. Ad entrambe le famiglie esprimo le condoglianze e il cordoglio dell’amministrazione comunale. Per quanto attiene la nostra città mi vengono poi segnalate cinque nuove positività, per le quali si stanno ricostruendo i contatti rilevanti e la fonte del contagio. È sempre bene, pertanto, la massima prudenza. Ma con questi numeri è necessario qualcosa di più: cerchiamo di valutare quali azioni siano strettamente necessarie, cosa sia rinunciabile, in maniera da ridurre le occasioni di contagio. Il momento purtroppo è eccezionale e richiede da parte di ciascuno una particolare ponderazione.” Così su Facebook Riccardo Graziani Sindaco di Alfonsine. Ricordiamo che con questo decesso sono diventati tre i morti attribuibili al Covid nella casa di riposo alfonsinese.

Questo invece il focus sui dati del Sindaco di Lugo Davide Ranalli: “I numeri sui nuovi contagi a Lugo continuano purtroppo a essere alti. Tra i 45 nuovi casi di oggi ci sono in gran parte le positività degli ospiti della casa di riposo don Cavina e di alcuni operatori, che vi avevo anticipato ieri e su cui è ancora alta l’attenzione delle autorità sanitarie per individuare eventuali altre positività. Come sempre, vi terrò aggiornati. Gli altri contagi sono riferiti a contatti di casi già noti e persone che hanno effettuato il tampone a seguito di sintomi. Numeri alti in tutta la provincia di Ravenna, che oggi ha registrato 162 nuovi contagi e testimoniano ancora una volta la necessità di fare attenzione e limitare a massimo gli spostamenti. È un momento difficile, drammatico per chi sta facendo i conti con questo virus, per il personale sanitario e per tutti coloro che vedono le proprie vite sconvolte dall’emergenza. Non dobbiamo abbassare la guardia.”

Ed ecco il report del Sindaco di Cervia Massimo Medri: “Sono 15 i casi diagnosticati negli ultimi tre giorni nella nostra località. I casi attivi a Cervia ad oggi sono 56 di questi: 3 ricoverati all’Ospedale di Ravenna, 27 sintomatici in isolamento domiciliare, 26 asintomatici diagnosticati per contact tracing. I casi totali da inizio pandemia sono 201.

Ricordo a tutti che i dati sono da analizzare con attenzione. In quanto danno un quadro clinico dello stato delle persone quando è stata diagnosticata loro la positività, in ogni momento potrebbero esserci variazioni. Un asintomatico potrebbe presentare sintomi, un sintomatico guarire, esserci un nuovo ricovero o una dimissione. I dati danno solo un trend e un andamento dei contagi nella nostra località. Mi raccomando continuate a rispettare le norme in vigore, utilizzate la mascherina ed igienizzante spesso le mani.”

Infine, come riportano le cronache dei quotidiani oggi in edicola si registrano sei positivi fra gli ospiti della casa di riposo Santa Chiara di via Guaccimanni a Ravenna. Gli operatori sono tutti negativi. Altri due positivi si registrano nella casa di riposo Pallavicini Baronio sempre a Ravenna in via Grado, per cui in totale qui ora ci sono 18 positivi su 80 ospiti oltre a 16 operatori.

Sul fronte scuola si segnala invece la decisione dell’Itip Bucci di Faenza di spostare tutta la didattica a distanza, quindi non più il 75% ma il 100%. La scelta è stata presa dalla DS Gabriella Gardini insieme al corpo docente e su consiglio dell’ASL dopo che nella scuola si sono registrati 5 casi di positività fra i ragazzi. La scuola non è chiusa, i docenti possono frequentare, ma in via precauzionale tutte le lezioni si fanno per due settimane online, nel frattempo l’ASL farà tutti i tamponi per l’indagine epidemiologica fra i ragazzi e le famiglie.