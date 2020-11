San Michele “terra di confine”. Senza servizi e senza pista ciclabile

Nei limiti della mia memoria San Michele concorreva alla pari, o quasi, con paesi vicini, come Villanova e Piangipane, in termini di popolazione e servizi. I paesi limitrofi sono andati incontro ad un forte sviluppo, mentre San Michele si è inaridito, ha perso la scuola elementare e quel poco di sviluppo edilizio che c’è stato, ha creato soltanto un agglomerato di abitazioni adibite a dormitorio; anche le coppie giovani che hanno investito in queste case lamentano la mancanza di servizi, e spostano la loro vita giornaliera sul centro della città e località limitrofe. Non basta ora la costruzione di una nuova Scuola Materna.

I motivi sono certamente vari, ma nel tempo è emerso sempre più evidente il suo isolamento. San Michele terra di confine, in quanto da un lato ultimo paese del Comune di Ravenna confinante con Godo, (già Comune di Russi) dove è stata realizzata una funzionale pista ciclabile, stessa situazione presente sull’asse Ravenna – Fornace Zarattini.

La Via Faentina, è una via storica e asse importante di collegamento tra Ravenna, Faenza, Bologna, strada molto trafficata sulla quale si trova la località di San Michele. Ma ancora una volta l’Amministrazione Comunale, ad oggi, ha considerato il prolungamento della pista ciclabile sulla Faentina solo fino nella zona della farmacia di Fornace Zarattini.

Per la località di San Michele invece l’unico modo per raggiungere il centro città è l’automobile, visto che la zona è servita da pochissimi mezzi pubblici e il traffico sostenuto, anche di mezzi pesanti, ed una visibile incuria del manto stradale, non permette di percorrere la strada a piedi o in bicicletta.

A tal proposito si chiede l’attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale nell’incrementare i servizi, i collegamenti con il centro città e la messa in sicurezza della viabilità ciclabile, sottolineando anche la pericolosità dell’incrocio a raso dell’uscita dell’autostrada che si trova tra Fornace Zarattini e San Michele, dove si contano in questo incrocio numerosi incidenti con parecchie vittime, e si assiste spesso a manovre pericolosissime di mezzi pesanti. Forse qui più che mai servirebbe una “Rotonda”…

Lettera firmata