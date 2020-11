L’Emilia-Romagna è fra le zone considerate a rischio minore, con minori restrizioni: la tabella

Alla fine la decisione della suddivisione in tre fasce è arrivata, con un solo piccolo colpo di scena: i colori non sono più verde, arancione e rosso, ma giallo, arancione e rosso. Ovvero la fascia con rischio minore è considerata di colore giallo (non più verde). Di questa fascia gialla fanno parte: Emilia-Romagna, Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana e Umbria. In fascia arancione con rischio medio-alto sono inserite Campania, Liguria, Puglia, Sicilia e Veneto. La zona rossa, quella a più alto rischio, comprende Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano e Calabria.