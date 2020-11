Il Safari Ravenna chiude per l’emergenza covid e saluta i visitatori con un allegro video musicale

Come noto, il D.P.C.M del 24 ottobre 2020 ha previsto la sospensione delle attività anche dei parchi tematici e di divertimento. Anche il Safari Ravenna, parco faunistico e zoologico in località Mirabilandia, tra Ravenna e Cervia, ha chiuso i cancelli in anticipo rispetto al calendario delle attività.

Per salutare i visitatori e concludere la stagione 2020 “con allegria”, nonostante l’emergenza legata alla pandemia da coronavirus, è stato realizzato un simpatico video musicale che vede protagonisti gli animali ospitati nel parco e tutto il personale, dai ranger al personale amministrativo, che balla a passo di danza.

“Vogliamo ringraziare tutti gli amici che hanno condiviso con noi un tratto di questo percorso con l’allegria, la passione e l’amore che ci accompagnano da sempre” è scritto in un post pubblicato sulla pagina facebook del parco.