Ravenna, qualcuno rompe il finestrino dell’auto a infermiera, CNA si fa carico della riparazione, il Sindaco ringrazia

“Qualche giorno fa un’infermiera di Malattie infettive del Santa Maria delle Croci ha subito un atto vandalico al finestrino della sua auto nel parcheggio dell’ospedale. Il fatto è già molto grave in sé, ma lo è ancora di più se a subirlo è una delle persone che in questo momento sono in prima linea e lottano per tutti noi in questa difficile battaglia contro il virus. La CNA si è offerta di farsi carico della riparazione del finestrino rotto e voglio ringraziarli di cuore per questo bel gesto che in questa contingenza ha un valore ancora più importante.” Questo post è stato pubblicato sulla pagina Facebook del Sindaco Michele de Pascale nella serata di ieri 6 novembre.