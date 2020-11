Le scuole di musica scrivono al Presidente Bonaccini e indicono una petizione per riapertura: siamo luoghi sicuri

Domenica mattina 15 novembre, dopo aver avuto informazioni frammentarie attraverso la pagina delle FAQ della Regione Emilia Romagna, ma che di fatto obbligavano alla chiusura ad ogni lezione in presenza, diverse scuole di musica hanno cominciato a fare rete perché ritengono ingiusto la richiesta di chiusura delle proprie sedi in toto, costringendo famiglie, ragazzi, bambini e docenti alla sola possibilità di fare lezioni online.

“La scelta della Regione di richiedere la modalità online per tutte le attività musicale mette in grossissima difficoltà, non considerando minimamente la professionalità e l’impegno alacre con cui hanno lavorato in questi mesi di riapertura per la sicurezza dei dipendenti, collaboratori e allievi” sottolineano in una nota inviata alla stampa, comunicando di aver inviato una lettera al presidente Bonaccini di aver indetto una petizione su Change.Org “Riapriamo le scuole di musica dell’Emilia Romagna perché sono luoghi sicuri!” http://chng.it/kBzN4QCm67

Il numero delle scuole aderenti alla richiesta di riapertura è di 65 strutture ma sta aumentando di ora in ora.

A livello nazionale, nelle regioni che sono “zona ARANCIONE”, le scuole di musica sono aperte anche perché la maggior parte della loro attività riguarda le lezioni individuali, quindi piuttosto semplici da contingentare.

La LETTERA per chiedere la riapertura delle Scuole di musica