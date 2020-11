A Ravenna i cartelli “Degrado da radici” sono ovunque. Come dire “se cadi e ti fai male, sono cavoli tuoi”.

Buongiorno ho notato che invece di adeguare le piste ciclabili per la sicurezza dei cittadini che ne fanno uso, sono stati posti ovunque i cartelli “Degrado da radici”.

A me sembra una presa in giro. Dove vanno a finire tutte le tasse che paghiamo? Capisco ci siano altre priorità, ma mettere questi cartelli è come dire “se cadi e ti fai male, sono cavoli tuoi”.

Che vergogna!

Già non possiamo uscire dal comune, facciamo una passeggiata o una pedalata e se ci facciamo male …senza parole. I soldi usati per realizzare i cartelli, di cui Ravenna è piena la città, potevano darli in beneficenza!

Ale, una cittadina che pedala