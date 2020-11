Charles Tchameni Tchienga: non lasciate andare nulla nei gesti, nel linguaggio che attaccano la vostra dignità

Oggi rincorre la “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”. In queste circostanze dolorose e purtroppo a volte drammatiche, vorrei dire tre cose alle donne.

La vostra indipendenza economica è la chiave della vostra liberazione. Non lasciate andare nulla nei gesti, nel linguaggio, nelle situazioni che attaccano la vostra dignità. Non rassegnatevi mai.

Aggiungo dicendovi che è con il lavoro che la donna ha ampiamente superato la distanza che la separava dal maschio; è il lavoro che solo può garantire alla donna una libertà concreta.

In questo momento il mio pensiero va a tutte le donne vittime, o potenziali vittime, di tali terribili situazioni.

Inoltre, ringrazio la Presidentessa di Linea Rosa, Alessandra Bagnara, che nel ravennate e non solo, si impegna nel contrastare questo fenomeno e a dare supporto e sostegno alle vittime o potenziali vittime, facendo anche di questa battaglia una causa personale e professionale.

Colgo l’occasione per chiedere a tutti gli uomini che anche per una sola volta sono stati coinvolti in una qualsiasi violenza contro una donna, di dire che “NON SUCCEDERÀ MAI PIÙ”

Charles Tchameni Tchienga

Presidente Il Terzo Mondo ODV