Legacoop Romagna partecipa alla Giornata contro la violenza di genere aderendo a Nonsoloil25novembre

Anche Legacoop Romagna partecipa alla Giornata mondiale contro la violenza di genere, aderendo alla campagna nazionale “#Nonsoloil25novembre – La cooperazione cammina con le scarpe rosse”. Il messaggio elaborato dalla Commissione Pari Opportunità di Legacoop nazionale viene promosso e diffuso alle cooperative attraverso i social e negli appuntamenti riservati alle associate.

«Da anni — spiega la responsabile Pari Opportunità di Legacoop Romagna, Federica Protti — siamo impegnati a fianco delle cooperative a fornire occasioni di inserimento lavorativo per le donne vittime di violenza, grazie alla collaborazione con i Centri Antiviolenza, punti nevralgici sui territori per la lotta contro la violenza. Il lavoro rimane elemento fondamentale per supportare le donne vittime di violenza nel percorso di autonomia ed indipendenza. Sempre di più occorre lavorare sulla cultura del rispetto perchè citando Alberto Pellai medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva “ci sono ancora troppi sguardi, la fuori nel mondo, che sanno solo rubare, spogliare, svilire, umiliare”».