Sabato 28 novembre è la giornata mondiale del vinile. Record Store Day al Jean Music Room di Ravenna

Sabato 28 novembre nel negozio di dischi Jean Music Room, in via Girolamo Rossi 41 a Ravenna, torna il Record Store Day, festa mondiale del vinile, imperdibile appuntamento per gli appassionati della musica.

Dalle ore 10.30 alle 19, con orario continuato, in negozio e nella gallery banchi con cd e vinili, offerte e tutti i prodotti per la cura del vinile, incluse le buste ultra trasparenti 150 my. Tante possibilità di cd e vinili, nuovi e originali, di musica classica, opera, jazz, rock, metal, soul, funk, rhythm and blues. Inoltre tante idee regalo per Natale.

“Il Record Store Day è un appuntamento importante perché vede l’uscita di tanti dischi nuovi in edizioni limitate, che gli appassionati ordinano per tempo per poi venire a ritirarli in negozio. È un giorno di grande fermento, dove recarsi nel negozio di dischi è quasi obbligatorio per l’appassionato” racconta Gianni Corbari, titolare di Jean Music Room.

“Sono convinto che nei momenti di difficoltà, come quello che stiamo vivendo, la cultura ci possa aiutare molto. La musica fa viaggiare la mente e fa sognare e per questo porto avanti da anni una filosofia: regala la cultura” conclude.