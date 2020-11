Quando la forza del prezzo diventa il prezzo di un licenziamento

Salve, innanzitutto mi scuso del disturbo, ma volevo rendere pubblica una situazione creatasi oggi nel punto vendita di Mondo Convenienza a Ravenna, che meriterebbe la stessa enfasi elargita 2 settimane or sono per la tanto acclamata apertura del nuovo punto vendita. “LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO”… e ci credo, a Ravenna, dopo più di 3 mesi di corso di formazione full time, licenziano delle persone con un sms 2 settimane dopo l’apertura… sms mandato inoltre il giorno della scadenza del contratto dall’agenzia interinale che si occupava delle assunzioni, senza la minima anticipazione verbale della triste notizia per i malcapitati (soprattutto in questo difficile periodo economico dovuto al Covid-19) da parte diretta dell’azienda, che sarebbe servita ai poveri oramai ex-lavoratori (tra i quali mia moglie), per cercare di trovare in tempo una alternativa valida!

Lasciando così a casa persone con famiglia, che si son fatte in quattro per partecipare al corso di formazione durato più di 3 mesi, tutti i giorni per 8 ore al giorno, con annesse trasferte… in un periodo economico dove è difficilissimo trovare un’occupazione decente, e che su codesto corso e sulla nuova apertura del punto vendita, avevano fatto finalmente dei seri progetti per il futuro! Ora si è capito come mai il loro motto è: LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO… il prezzo che risparmiano sui poveri malcapitati, e il prezzo che ora, sempre e solo loro pagheranno, per essersi ritrovati dopo mesi di un lungo corso di formazione, senza uno straccio di contratto, a poche settimane dal Natale! Il Premier Conte lo aveva anticipato che sarebbe stato un Natale diverso, e per questi poveri ex-lavoratori di Ravenna e le loro famiglie ora lo sarà ancor di più! LA NOSTRA FORZA È IL PREZZO… e Ravenna ha già iniziato a pagarlo caro… il PREZZO!

Saluti

A. D.