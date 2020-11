Ravenna. Domani le biblioteche della Classense riaprono il prestito su prenotazione e appuntamento 

Da domani, martedì 1 dicembre, è riaperto il prestito dei libri su prenotazione e appuntamento nelle biblioteche dell’Istituzione biblioteca Classense che restano sempre accessibili in via digitale, con opportunità gratuite di lettura a casa sette giorni su sette, 24 ore su 24, grazie ai servizi di Media Library On line (MLOL) e Rete Indaco messi a disposizione dalla Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino.

Resta ancora vietata la frequentazione in presenza per scegliere i libri a scaffale, leggere i giornali, utilizzare le postazioni di studio e lettura, consultare il materiale manoscritto, locale, iconografico e archivistico.

“La ripresa del prestito su prenotazione nelle biblioteche comunali – sottolinea Elsa Signorino, assessora alla Cultura – testimonia come queste interpretino fino in fondo la mission del servizio pubblico, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti covid, dimostrando anche in questa occasione quanto l’offerta culturale di “Ravenna città che legge” sia ampia ed estesa nel territorio a tutti i pubblici, dagli adulti ai bambini”.

“Nonostante il permanere delle misure di contenimento che obbligano alla chiusura delle biblioteche al pubblico – dichiara Maurizio Tarantino – direttore dell’Istituzione – i bibliotecari sono costantemente impegnati nello svolgimento delle attività che consentono di tenere agganciati i lettori attraverso il servizio di prestito a domicilio prima, e adesso anche con il prestito su appuntamento, con l’obiettivo di fare arrivare i libri, ma anche i film, cd musicali e riviste in ogni casa”.

La biblioteca Classense e le biblioteche del territorio: Casa Vignuzzi, Ottolenghi a Marina, Fuori … Legge a Piangipane, Omicini a Castiglione, Valgimigli a Santo Stefano, Guerrini Sant’Alberto, riaprono quindi il prestito su prenotazione con appuntamento per il ritiro.

Il servizio si attiva attraverso il portale Scoprirete o via mail il materiale librario, periodico e multimediale desiderato; la data del ritiro verrà comunicata per mail e gli utenti troveranno in biblioteca i libri, dvd, riviste già pronti per la consegna.

Sempre da domani, 1 dicembre, è nuovamente attivo anche il servizio di prestito interbibliotecario per richiedere ad altre biblioteche i libri non posseduti dalla biblioteca Classense e riceverli direttamente a casa, attraverso la consegna a domicilio già attiva per il prestito locale.

Il servizio si va così ad aggiungere a quello di fornitura di riproduzioni su documenti presenti in altre biblioteche nazionali e straniere e di informazioni bibliografiche, mantenuti anche dopo la chiusura disposta dal DPCM del 3 novembre 2020.

Per avvalersi del prestito interbibliotecario e della consegna recapito a domicilio basterà inoltrare la propria richiesta a interbibliotecario@classense.ra.it e attendere di essere ricontattati per ricevere tutte le informazioni necessarie e fissare un appuntamento per la consegna.

Anche a porte chiuse, i bibliotecari e le bibliotecarie continuano a essere attivi con i servizi di informazione, assistenza telefonica per chi desidera utilizzare i servizi della biblioteca digitale, consulenza bibliografica e riproduzione dei documenti.

Al servizio di prestito in sede si assocerà presto anche la biblioteca di Storia Contemporanea Oriani, che ne comunicherà quanto prima tempi e modi.

In tutte le biblioteche del sistema bibliotecario urbano la restituzione avviene attraverso i box esterni appositamente allestiti per consentire ai lettori e alle lettrici le restituzioni dei documenti in qualsiasi momento.

Per usufruire del servizio di prestito su prenotazione, le email di riferimento sono:

per la Biblioteca Classense e la Holden (biblioteca adolescenti) portineia@classense.ra.it

Casa Vignuzzi vignuzzi@classense.ra.it, Ottolenghi a Marina di Ravenna biblio.ottolenghi@classense.ra.it, Guerrini a Sant’Alberto biblio.salberto@classense.ra.it, Valgimigli a S.Stefanobiblio.valgimigli@classense.ra.it, Omicini a Castiglione biblio.castiglione@classense.ra.it, Fuori … Legge a Piangipane biblio.piangipane@classense.ra.it.

Ulteriori informazioni su www.classense.ra.it e sulla pagina facebook/bibliotecaclassenseravenna