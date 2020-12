Allevamento di visoni a San Marco. Perini (Ama Ravenna): Fare chiarezza alla luce dell’Ordinanza del Ministro Speranza”

Daniele Perini, Capogruppo di Ama Ravenna in consiglio comunale, ha presentato un Question Time a Sindaco e Giunta, nel quale chiede di “Fare chiarezza sull’allevamento di visoni a San Marco alla luce dell’Ordinanza del Ministro Speranza”.

“L’infezione da SARS – CoV2 nei visoni d’allevamento si sta pericolosamente allargando in numerosi paesi europei – sottolinea il capogruppo di Ama Ravenna- . La Francia ha rilevato per la prima volta la presenza di Covid in un suo allevamento a Eure – et oir, a sud ovest di Parigi, come reso noto dai Ministeri dell’Agricoltura della Salute e della Transizione ecologica, ordinando l’abbattimento di tutti i mille animali dell’allevamento”.

“Considerata l’ordinanza di questi giorni del ministro della Salute Roberto Speranza, con cui vengono sospese le attività di settore su tutto il territorio italiano sino a fine febbraio, quando verrà effettuata una nuova valutazione dello stato epidemiologico” Perini chiede a Sindaco e Giunta di attivarsi “per fare maggiore chiarezza su cosa si intenda, in concreto per “sospensione” (a fine febbraio, eventualmente, provvedimenti drastici di abbattimento?) e di conoscere le misure di prevenzione e sicurezza adottate a carico dei dipendenti, o del dipendente, nel frattempo incaricati di fornire il cibo agli animali e di garantire le necessarie condizioni igienico – sanitarie dell’allevamento”.