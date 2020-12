Mercoledì 2 dicembre caratterizzato da pioggia in pianura e neve sui rilievi. Arpae.it indica al mattino in pianura cielo molto nuvoloso con piogge deboli, mentre sui rilievi molto nuvoloso con nevicate moderate sopra 800 m. Nel pomeriggio e in serata in pianura cielo molto nuvoloso con piogge moderate, sui rilievi molto nuvoloso con nevicate moderate sopra 500 m; dalla sera nevicate sopra 700 m.

Temperature minime del mattino comprese tra 0 °C sui rilievi e 4 °C sulla costa, massime pomeridiane comprese tra 3 °C sui rilievi e 7 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 40 (pianura) e 71 km/h (costa). Mare molto mosso.