Nuovo sistema di prenotazione on line degli appuntamenti per alcuni servizi erogati dallo Sportello polifunzionale del Comune di Ravenna

È attivo da alcuni giorni nel sito internet del Comune di Ravenna nella sezione Rapida/An@grafe on line (link: https://servizionline.comune.ra.it/web/prenotazioni/benvenuto) un nuovo servizio di prenotazione on line degli appuntamenti per alcuni dei servizi erogati dallo Sportello polifunzionale di via Berlinguer 68, che sarà successivamente esteso anche agli sportelli decentrati, nei quali è ancora in fase di test.

Accedendo con le credenziali SPID/CIE/CNS si può verificare in tempo reale la disponibilità dello Sportello per varie prestazioni. Al momento i servizi prenotabili sono i seguenti:

· cambi di residenza e prime iscrizioni ANPR

· richieste di certificati anagrafici e di stato civile

· autentiche di firma e di copia

· richieste di attestati per cittadini comunitari

· ricezione atti di stato civile cittadini stranieri

· richieste di verifiche anagrafiche ai fini della cancellazione di persone non più dimoranti

· dichiarazioni di esistenza in vita per pensioni estere

Il servizio di prenotazione, dopo che il cittadino ha individuato la giornata e l’orario di proprio gradimento, invia in automatico un SMS e/o una e-mail riepilogativi dell’appuntamento, da mostrare al momento dell’ingresso allo Sportello.

Nei prossimi giorni la possibilità di prenotare on line appuntamenti agli sportelli sarà estesa anche a servizi non anagrafici quali richiesta Bonus, richiesta contributi riservati ad inquilini per morosità incolpevole, identificazione SPID, anagrafe canina e appuntamenti per il supporto a richieste on line di servizi scolastici. È inoltre in una fase avanzata di test il servizio di presentazione on line del cambio di residenza, con una procedura guidata che assisterà il cittadino nei vari passaggi di predisposizione della dichiarazione fino all’invio finale in forma telematica.

Si ricorda inoltre che è attiva da tempo la possibilità di prenotare on line (link: prenotazionicie.interno.gov.it) oppure sempre tramite la sezione Rapida/An@grafe on line, l’appuntamento per la Carta d’identità Elettronica sia nella sede centrale di via Berlinguer 68 che in quelle decentrate (via Maggiore, via Aquileia, S.Alberto, Mezzano, Piangipane, Roncalceci, S.Pietro in Vincoli, Castiglione di Ravenna e Marina di Ravenna).

Nella stessa sezione di Rapida è attivo anche il servizio di certificazione anagrafica on line, accessibile con le credenziali SPID/CIE/CNS, in cui si possono richiedere certificati anagrafici sia per la propria famiglia, sia, con alcune limitazioni, relativamente a non familiari residenti nel Comune di Ravenna. Una volta registrata la richiesta, il certificato arriva in pochi minuti all’indirizzo mail indicato, provvisto di timbro digitale e quindi pienamente valido dal punto di vista legale. Questo modulo sarà a breve rinnovato dal punto di vista tecnologico, per risolvere alcune discontinuità di funzionamento riscontrate in passato, ed allargato ad altre certificazioni previste nell’Anagrafe Nazionale.

Sempre in Rapida/An@grafe on line è possibile compilare e inviare un questionario relativo al gradimento dei servizi on line messi a disposizione dal Comune di Ravenna. Per la segnalazione di eventuali malfunzionamenti si può invece inviare una e-mail a rapida@comune.ra.it

Oltre a rispondere ad un dettato normativo, l’estensione dei servizi on line rientra in un piano complessivo dell’Amministrazione Comunale teso a semplificare e velocizzare l’accesso dei cittadini alle prestazioni, anche ricorrendo alla programmazione degli appuntamenti, che ha ricevuto un ulteriore impulso in coincidenza con l’emergenza coronavirus.