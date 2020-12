E45. Limitazioni al traffico tra le uscite di Casemurate e Mirabilandia, dalle 20 del 9 dicembre alle 7 di giovedì 10 dicembre

Limitazioni al traffico dalle ore 20:00 di mercoledì 9 dicembre alle ore 7:00 di giovedì 10 dicembre lungo la strada statale 3 bis “Tiberina”.

Anas comunica che per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinario del viadotto dell’A/14 e del ponte sul torrente Bevano saranno chiuse le carreggiate, in entrambe le direzioni, dal km 234,7000 al km 243,800 delle E45. Saranno inoltre chiusi al traffico veicolare sia lo svincolo di Casemurate in ingresso in carreggiata nord, (direzione Ravenna) che lo svincolo di Mirabilandia in ingresso in carreggiata sud (direzione Roma). La percorribilità viene garantita consentendo il passaggio del traffico in uscita degli stessi svincoli.

Nel tratto ove è presente il cantiere vige inoltre il limite di velocità massimo pari a 40 km/h ed il divieto di sorpasso.

