Alla scoperta dei due “giganti verdi” di Bagnacavallo. Con Fiab Ravenna, sabato 12 dicembre

Sabato 12 dicembre Fiab Ravenna completa il tour agli Alberi Monumentali della provincia di Ravenna.

“E’ ancora una proposta “take-away” in quanto non è ancora possibile uscire in gruppo, quindi proponiamo il tracciato gpx da seguire in autonomia, pedalando insieme solo virtualmente. Questa volta l’essere tornati regione gialla ci consente di uscire dal comune di Ravenna e pedalare anche in provincia, dove troviamo altri bellissimi esemplari da ammirare, oltre a quelli già visitati nella prima parte dell’escursione, proposta il 7 novembre scorso” spiegano da Fiab Ravenna.

Gli alberi monumentali sono alberi che l’età, le dimensioni e il valore paesaggistico rendono veri e propri “monumenti” della natura. In particolare, alcuni di questi sono censiti nell’Elenco nazionale disponibile sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla pagina Elenco degli alberi monumentali d’Italia.

“Il nostro percorso, oltre a scorgere alcuni giganti verdi in siti privati, tocca due alberi censiti nell’elenco del Ministero delle politiche agricole che si trovano nel Comune di Bagnacavallo – proseguono da Fiab -. Il primo è il Pioppo nero (Populus nigra) che si trova all’interno del Podere Pantaleone, importante e lussureggiante area di riequilibrio ecologico e ambientale di proprietà del Comune di Bagnacavallo, che dal 2006 ha avuto il riconoscimento di Sito di Interesse Comunitario. Sempre nel Comune di Bagnacavallo, in via Bagnoli Inferiore all’incrocio con la SS San Vitale, troviamo il secondo degli alberi censiti, l’Acero campestre (Acer campestre)”.

La pedalata è di circa 50 km, passa da Mezzano, Bagnacavallo, Piangipane e rientra a Ravenna passando da San Michele. Il percorso, le info sulla localizzazione insieme a una breve descrizione delle specie botaniche sono disponibili sul sito www.fiabravenna.it, da cui è possibile scaricare il gpx del percorso da seguire con con un’app sullo smartphone.