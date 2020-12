Ravenna. Seconda multa in pochi giorni per un’autovettura sottoposta a sospensione della circolazione

Quest’oggi 14 dicembre, il personale della Polizia locale di Ravenna, appartenente all’Ufficio strumentazione tecnica controllo del trasporto pesante, durante il servizio con l’utilizzo dell’apparecchiatura Targa system ha effettuato in viale Europa il controllo di un’autovettura a bordo della quale vi era una cittadina rumena di 44 anni regolarmente residente a Ravenna.

Il sistema, finalizzato alla repressione della guida di veicoli non coperti da assicurazione e revisione, ha mostrato che l’auto in questione risulta essere non revisionata e con una targa di prova senza che la proprietaria ne avesse alcun diritto.

Al momento della verbalizzazione, uno dei componenti della pattuglia ha riconosciuto lo stesso veicolo che, guidato dalla stessa persona, l’11 novembre era già stato sanzionato durante un controllo sempre per omessa revisione.

Di conseguenza gli agenti, dopo una verifica effettuata nella banca dati del proprio ufficio, hanno rilasciato una sanzione pari a circa 1.500 euro con in più il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni finalizzato alla confisca dello stesso in caso di ulteriore reiterazione. La violazione più grave è stata quella di aver immesso in circolazione un veicolo per il quale era stata disposta la sospensione fino ad avvenuta revisione.