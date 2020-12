L’Eurobasket sorprende l’OraSì. Al Pala Costa finisce 69-75

Prima sconfitta in campionato per l’OraSì Ravenna, che cede sul parquet del Pala Costa all’Eurobasket Roma (69-75).

La gara è quasi sempre stata condotta dagli ospiti, con i giallorossi che dopo una partenza contratta hanno anche recuperato 13 punti nel secondo quarto e condotto alcune fasi dell’ultimo, senza però riuscire a trovare le energie per portare a casa la partita.

La partita

L’OraSì recupera Simioni ma deve fare ancora a meno di coach Cancellieri, sostituito in panchina dalla coppia Savignani-Taccetti.

Si parte con Denegri in campo insieme a James, Oxilia, Givens e Chiumenti. Partenza sprint degli ospiti che vanno avanti 7-12 con le triple di Gallinat e Viglianisi. Entrano Cinciarini, Venuto e Simioni ma Eurobasket allunga costringendo Ravenna al timeout (9-17). L’OraSì segna dall’arco con Simioni e si va al primo riposo sul 13-22.

Si riparte con l’azione da quattro punti di Gallinat ma l’OraSì risponde con un parziale di 13-0 aperto e chiuso dalla grinta di Cinciarini che riporta le squadre in parità (26-26). La gara ora va avanti a suon di triple (Oxilia, Fanti, Denegri) con sorpassi e controsorpassi e si va all’intervallo lungo sul 36-40.

Givens apre il terzo quarto con un canestro più fallo e i punti che valgono la nuova parità a quota 45. Si lotta su ogni pallone con grande ardore e dopo 30 minuti il punteggio è 53-53.

L’ultimo quarto si gioca punto a punto, una magia di Cinciarini e un gioco da tre punti di Givens riportano avanti Ravenna (60-59). Denegri segna il 62-59 per l’ultimo vantaggio giallorosso, ma Roma ha un Gallinat in più (27 punti in totale per lui): suoi i punti decisivi, compreso il libero per il tecnico alla panchina giallorossa e la tripla che chiude la contesa. Finisce 69-75.

Coach Bruno Savignani ha commentato: “Una sconfitta dura, che pesa, specialmente per come è maturata. Abbiamo iniziato con l’approccio sbagliato, senza l’energia necessaria, dobbiamo lavorare su questo e cominciare già a pensare alla prossima gara”.

Il tabellino

OraSì Ravenna-Atlante Eurobasket Roma 69-75 (13-22, 36-40, 53-53)

OraSì Ravenna: Mazzotti NE, Cinciarini 8, Chiumenti 2, James 12, Denegri 9, Venuto, Maspero 5, Oxilia 9, Simioni 7, Givens 17, Giovannelli NE, Laghi NE. All.: Savignani. Assistente Taccetti.

Atlante Eurobasket Roma: Olasewere 13, Gallinat 27, Cepic, Fanti 8, Viglianisi 3, Cicchetti 6, Magro 11, Staffieri, Romeo 7, Bucarelli NE. All.: Pilot, assistente Crosariol.

Arbitri: Fabio Ferretti di Nereto (Te), Umberto Tallon di Bologna, Marco Marzulli di Pisa.