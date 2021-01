Al posto della Marcia della Pace, l’arcivescovo ha celebrato in Duomo a Ravenna la Veglia per la Pace

Quest’anno, a causa del Covid, non si è tenuta la tradizionale Marcia della Pace l’ultimo giorno dell’anno ma ieri pomeriggio, giovedì 31 dicembre, in Duomo a Ravenna, monsignor Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna-Cervia, ha celebrato la Veglia per la Pace e a seguire la Santa Messa di Ringraziamento con la recita del Te Deum. Venerdì primo gennaio, invece, ha celebrato la Messa nella festa della Madre di Dio a S. Maria in Porto.