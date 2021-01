Lotteria della Befana: giovedì 7 gennaio alle 18 in diretta streaming l’estrazione dei biglietti vincenti

Tanti premi, tanti biglietti e tante dita incrociate sperando nel proprio numero vincente. Tutte le carte in regola, come ogni lotteria che si rispetti. Ma quest’anno la tradizionale Lotteria della Befana di beneficenza, organizzata come sempre da ADVS i donatori di sangue dell’ospedale di Ravenna, diventa una lotteria 2.0.

A causa delle disposizioni e delle norme anticontagio Covid-19, infatti non sarà possibile l’evento finale di estrazione che si è sempre svolto in Piazza il giorno dell’Epifania. E allora dirigenti e volontari di ADVS hanno pensato di fare ricorso alla tecnologia, con una estrazione che sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di ADVS.

Ecco il link per seguire la diretta: http://bit.ly/Lotteria_ADVS_2021

I premi sono allettanti e per tutti i gusti: bici elettrica, tv led, buoni spesa, vacanze e tanto altro! Tutte le operazioni di estrazione saranno svolte alla presenza di un funzionario incaricato del Comune di Ravenna, che garantirà la regolarità dell’estrazione.

Per chi invece non potrà seguire l’estrazione in diretta, i biglietti vincenti saranno successivamente pubblicati sul sito www.advsravenna.it .

Per il ritiro premi è sufficiente chiamare la segreteria di ADVS al numero 0544.403462 tutti i giorni dalle 8:00 alle 13:30

ADVS ricorda a tutti che donare sangue o plasma è assolutamente sicuro, anche in questo particolare periodo! La necessità di sangue ed emoderivati purtroppo non si ferma neanche durante il Covid-19 e la richiesta sia da parte dell’emergenza che dalle patologie specifiche, è costante. L’appello per tutti, è di recarsi presso l’Ospedale di Ravenna per iniziare a compiere questo importante gesto salvavita, facile, gratuito e praticamente indolore. Basta prendere un appuntamento chiamando il numero 0544.403462