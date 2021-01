Nuova Materna a San Michele. Il PRI risponde a Lista per Ravenna

A nome della sezione repubblicana “A.Saffi” di San Michele, Massimo Cimatti e Giannantonio Mingozzi esprimono il proprio compiacimento “per l’avvio dei lavori della nuova scuola materna di San Michele, un risultato che abbiamo sempre voluto e difeso, anche contro l’ostilità di chi si opponeva e si oppone alla nuova costruzione”.

Per questo ringraziamo tutta la Giunta comunale per aver indetto la gara d’appalto e avviato il cantiere – aggiungono Cimatti e Mingozzi– ben consapevoli che senza una nuova scuola l’attuale sede non avrebbe garantito alcuna prospettiva. In quanto poi alla riconversione dell’attuale “Zaccagnini” in servizi abitativi e di sostegno alla popolazione anziana, siamo stati i primi a proporlo mentre altri continuavano a sostenere che la materna doveva rimanere dov’è”.

“La petizione di Lista per Ravenna, in proposito, elenca quanto concordato con il Sindaco in più incontri e pubbliche assemblee, impegni che non abbiamo dubbi vengano mantenuti con gradualità e coerenza, a partire dai nuovi posti auto, dall’area verde e dalle facilitazioni di accesso alla nuova scuola, ivi compreso il completamento della ciclabile nel centro di San Michele e l’installazione di nuove misure deterrenti sulla via Faentina contro velocità e mezzi pesanti” – concludono Cimatti e Mingozzi, rivolgendosi a Lista per Ravenna ed alla sua petizione: “la priorità era l’avvio dei lavori, e ci siamo arrivati grazie ai cittadini di San Michele e non certo per merito di chi si è sempre opposto e continua a farlo”.