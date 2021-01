Ad Aquae Sport Center approda, per la prima volta a Ravenna, il Bootcamp, l’allenamento di tipo militare che arriva direttamente dagli Stati Uniti.

“E’ un allenamento per persone motivate e determinate che si rifà al trekking dei marines, dove disciplina, determinazione e dedizione sono le parole d’ordine dei partecipanti” esordisce il professor Daniele Verati, insegnante di educazione fisica, ex istruttore di paracadutismo militare e promotore del progetto, insieme ad Aquae Sport Center.

“L’idea è quella di creare” – continua il professore – “un corso motivazionale e atletico finalizzato all’addestramento motorio in un ambiente suggestivo e naturale. Attraverso questa pratica vengono sviluppate caratteristiche fisiche e psicologiche. L’attività spazia dalla corsa, al salto, all’arrampicata, all’orientamento, alla lettura delle carte topografiche, alla difesa personale (lotta greco-romana). Il percorso, che si svolge interamente intorno ad uno dei laghi del parco, è composto da circa 20 stazioni, su un tragitto lungo 1200 metri. Il tutto arricchito da ostacoli naturali e artificiali, da superare durante la corsa. Coordinazione, equilibrio, destrezza, forza, resistenza e tutti i settori del corpo risultano coinvolti”.

Remo Verna, direttore di Aquae Sport Center, aggiunge “Volevamo dare una risposta positiva rispetto al momento che stiamo vivendo. Per questo abbiamo scelto di coinvolgere una persona competente, come il professor Verati, che vanta anni di esperienza. L’attività proposta è completamente svolta all’aperto ed in massima sicurezza.”

E’ un percorso al quale tutti possono partecipare e che si adatta alle capacità individuali di ogni singolo partecipante.

Il corso si terrà, a partire dal 12 gennaio, tutti i martedì e giovedì dalle 15:00 alle 16:30, per gli under 18, dalle 19:00 alle 20:30, per gli over 18, il sabato, dalle 15:00 alle 16:30.