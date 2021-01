Ravenna. Lavori del Consiglio comunale: martedì 19 si parla della piscina comunale Gambi

Martedì 19 gennaio, alle 15, si riunisce il consiglio comunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc.

Ad inizio seduta saranno tratti i seguenti question time: “Piscina comunale, un tuffo nel pantano”, presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Ritardi del Comune sul canone municipale unico: Quali correttivi per il rispetto della norma in vigore?” presentato da Alberto Ancarani (Forza Italia) e Samantha Gardin (Lega Nord); “Zaini troppo pesanti” presentato da Emanuele Panizza (Gruppo misto).

Seguiranno informative e comunicazioni ai sensi del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale dell’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini. Da parte dell’assessora al Bilancio, Valentina Morigi, la “Comunicazione delibere di giunta ex art. 175, c. 5 ter, del Tuel e art. 11, comma 2, regolamento di contabilità. 2° semestre 2020”.

L’assessore Massimo Cameliani presenterà la proposta di deliberazione su “Accettazione contestuale alla cessione gratuita di aree destinate a strada in via Baiona a Ravenna”.

A seguire, Emanuele Panizza (Gruppo misto), esporrà la “Richiesta di convocazione consiglio comunale su piscina comunale e campo atletica Marfoglia” presentata dai consiglieri Panizza (Gruppo misto), Verlicchi (La Pigna), Tardi (CambieRà), Ancarani (Forza Italia), Ancisi (Lista per Ravenna), Manzoli (Ravenna in Comune), Pompignoli (Lega Nord), Maiolini (Gruppo misto), Tavoni (Lega Nord). Sempre Emanuele Panizza (Gruppo misto) presenterà la “Mozione su nuova piscina comunale idonea per le gare internazionali, impianto G. Gambi e campo di atletica E. Marfoglia”.

In conclusione saranno trattati i seguenti ordini del giorno, tutti presentati da Emanuele Panizza (Gruppo misto): “Modifica al capitolato di gestione della piscina comunale”; “Ravenna necessita di una seconda piscina comunale, di cui una con almeno una vasca all’ aperto da utilizzarsi durante il periodo estivo”; “Modifica al capitolato di gestione servizio bar”; “Piscina: servizio di assistenza ai bagnanti”.