Controlli Ispettorato del Lavoro nelle Case per Anziani del ravennate. Un centinaio di dipendenti sottopagati. Sanzioni per 3 mila euro

Nell’ambito di controlli che hanno interessato nel territorio di Ravenna il settore delle cooperative attive nei servizi socio assistenziali per anziani, gli uomini dell’Ispettorato del Lavoro di Ravenna hanno rilevato violazioni di Legge e dei Contratti Collettivi per i lavoratori di settore.

Nello specifico, dalle verifiche documentali che hanno interessato un centinaio di posizioni lavorative occupate in alcune residenze di sostegno agli anziani, gli ispettori hanno scoperto che una cooperativa (l’Ispettorato non fornisce il nome della struttura) non pagava ai dipendenti le necessarie indennità economiche previste dalla Legge e dalla Contrattazione Collettiva.

Gli ispettori hanno constatato che le buste paghe dei lavoratori recavano importi più bassi a fronte dell’effettivo lavoro svolto dagli operatori socio-sanitari. Il meccanismo della riduzione stipendiale, svelato a seguito di complessi riscontri, consentiva al datore di lavoro di abbattere, anche, le obbligatorie ritenute previdenziali/fiscali. È stata accertata una evasione contributiva pari a 14 mila euro e sono state elevate sanzioni di 3 mila euro.